Місцеві вибори: експерти пояснили низьку явку виборців

Низька явка виборців на місцевих виборах в Україні могла бути через велике розчарування українців у політичних партіях. Виборці побачили вкрай беззмістовну кампанію і програми.

Про це заявив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ціна перемоги: чим відзначилися місцеві вибори в Україні".

За його словами, перестали обіцяти, цього разу все відбувалося у форматі "красиве місто щасливих людей".

У день виборів група "Рейтинг" опитувала виборців, які не пішли голосувати. Найбільш розповсюджені причини - за станом здоров'я і проживання не за місцем реєстрації.

"Я б сюди також додав відповідь "через епідемію коронавірусу" (10%). Насправді, це одна і та ж відповідь: люди боялися коронавірусу, боялися зараження. Це можна вважати основним мотивом у людей, які не прийшли на дільниці", - пояснив РБК-Україна директор "Рейтинг" Олексій Антипович.

Аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев вважає, що ця явка була як мінімум достатньою для легітимності новообраних органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними незважаючи на низьку явку.