ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы: эксперты объяснили низкую явку избирателей

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 08:33
Местные выборы: эксперты объяснили низкую явку избирателей Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Низкая явка избирателей на местных выборах в Украине могла быть из-за большого разочарования украинцев в политических партиях. Избиратели увидели крайне бессодержательную кампанию и программы.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине".

По его словам, перестали обещать, в этот раз все происходило в формате "красивый город счастливых людей".

В день выборов группа "Рейтинг" опрашивала избирателей, которые не пошли голосовать. Самые распространяемые причины - по состоянию здоровья и проживание не по месту регистрации.

"Я бы сюда также добавил ответ "из-за эпидемии коронавируса" (10%). На самом деле, это один и тот же ответ: люди боялись коронавируса, боялись заражения. Это можно считать основным мотивом у людей, которые не пришли на участки", - пояснил РБК-Украина директор "Рейтинга" Алексей Антипович.

Аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что эта явка была как минимум достаточной для легитимности новоизбранных органов местного самоуправления.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.

Отметим, местные выборы в Украине будут признаны действительными несмотря на низкую явку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 явка
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного