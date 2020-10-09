Експерт назвав Пальчевського найбільш близьким до виборця кандидатом на виборах у Києві

Бізнесмен та кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський на цій виборчій компанії представлений в образі "народного мера" і, дійсно, є найбільш близьким до виборця кандидатом.

Про це в блозі на "Цензор.Нет" пише політичний експерт Кирило Сазонов.

"Пальчевський активно працює в образі "народного мера". Випустив серію роликів, які просто зняли на мобільний телефон. Це працює, враховуючи, що він міг собі дозволити рекламу у найдорожчих студій. Але для цього формату просто зняти на мобілку - відмінне рішення. Це робить кандидата ближче до виборця. Після його рішення в рамках кампанії жити деякий час в різних районах Києва - ролики на мобільний цілком логічні", - вважає він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.