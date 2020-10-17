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Експерт назвав ймовірних учасників другого туру виборів мера Києва

Новость на русском → Київ, Субота 17 жовтня 2020 15:31
Експерт назвав ймовірних учасників другого туру виборів мера Києва Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У другий тур виборів мера Києва разом з діючим мером столиці Віталієм Кличком з великою долею ймовірності виходить бізнесмен і політик Андрій Пальчевський. Через це на них поширюється найбільша кількість компромату.

Таку думку висловив політичний експерт Вадим Карасьов.

"Я схиляюся до того, що все-таки Пальчевський вийде у другий тур. Раніше я в цьому сумнівався і говорив, що ще можуть бути претенденти. Але враховуючи те, який серйозний компромат останнім часом йде на останнього, думаю, що саме його зараз розглядають як реального гравця по виходу у другий тур", - вважає він.

Також експерт припускає, що суспільство очікує брудна інформаційна кампанія, яка може позначитися на рейтингу кандидатів.

"Не виключено, що за час, який залишився до виборів варто очікувати серйозного вкидання компромату. В тому числі компромату і на Кличка. Тому що за Київ йде дуже серйозна боротьба. Так що нам усім необхідно приготуватися до того, що можуть викинути якісь "чорні" та інші архіви. Або просто пройде чорно-піар-хвиля. Але якщо і буде другий тур, то вийде Пальчевський", - резюмує експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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