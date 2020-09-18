Експерт пояснив, чому СН може програти вибори "Батьківщині" у більшості міст

Політолог оцінив шанси "Слуги народу" на виборах мера у великих містах

На виборах 25 жовтня партію "Слуга народу" чекає нищівна поразка. Ймовірно, партія президента не отримає жодного мера у великих містах та не зможе завести в місцеві ради бодай другу-третю за чисельністю фракцію.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Стомившись від "тиранії клоунів" і балагану непрофесіоналізму, стомившись спостерігати, як Зеленський пхає по кишенях і під кришку роялю "солоденьке" з бюджету, українці хочуть бачити при владі компетентних та професійних управлінців", - прогнозує експерт.

За його словами, роботу "нових облич" українці нині відчувають на власних гаманцях - рівень життя погіршується, тарифи зростають. Людей обурює, що нова влада "дерибанить" країну, розпродає землю та стратегічні підприємства, заробляє навіть на епідемії коронавірусу.

У зв’язку з цим, наголошує експерт, мільйони людей готові на місцевих виборах голосувати, наприклад, за "Батьківщину", знаючи що за цією командою професіонали.

"По суті, в Україні лише Тимошенко - єдиний політик, який має реальний досвід управління країною (двічі прем’єр-міністр), глибинне розуміння економічних процесів, чіткий покроковий план виводу України з кризи. І найголовніше - Тимошенко об’єднує всю країну своєю чіткою проукраїнською позицією. І є єдиним лідером, для якого в пріоритеті добробут людей і національні інтереси", - вважає Корнійчук.

Він також додав, що місцеві вибори покажуть реальний рівень підтримки президента та його політичної сили, а отже, найімовірніше за результатами перегонів постане питання дострокових парламентських та президентських виборів.

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Як відомо, місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах України 25 жовтня 2020 року.