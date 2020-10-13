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Експерт оцінила шанси "Слуги народу" на виборах 25 жовтня

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 10:49
Експерт оцінила шанси "Слуги народу" на виборах 25 жовтня Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Місцеві вибори є своєрідним референдум довіри українців до влади в цілому та монобільшості в парламенті зокрема.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі каналу "112.Україна".

"На виборах ми побачимо, чи згодні українці з курсом, який веде сьогодні президент: і економічним, і політичним", - наголосила експерт.

За її словами, політика "Слуг народу" має щодень меншу підтримку серед людей, до того ж чільні представники влади останнім часом зробили низку заяв, які неабияк шокували українців.

Найбільше, на думку Решмеділової, людей обурили словами прем’єра, що за 15 років не платитимуть пенсій, та поради міністра фінансів готуватися до "вегетаріанського меню".

"Вибори 25-го жовтня - ідеальний спосіб розставити крапки над "і" та шанс для людей змінити курс центральної влади", - наголосила експерт.

Вона також зазначила, що сьогодні громади на місцях мають неабиякі повноваження, і нагадала про прецедент, створений командою Тимошенко, коли місцеві ради у низці регіонів оголосили на вимогу "Батьківщини" свої території вільними від грального бізнесу.

Так само, на думку Решмеділової, люди зможуть захищатися від розпродажу землі, легалізації проституції, легких наркотиків тощо.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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