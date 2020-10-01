Експерти розповіли, як епідемія вплинула на кампанію місцевих виборів

У зв'язку з пандемією коронавірусу політики стали менше безпосередньо контактувати з виборцями. Зараз агітація більше йде через соцмережі.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мисливці за голосами: як політики б'ються за виборців на місцевих виборах".
Як зазначила координатор руху ЧЕСНО Віта Думанська, з початку року політики витратили на рекламу тільки в Facebook і Instagram понад 2,5 млн доларів, з яких понад 1 млн за три тижні вересня.
"Через коронавірус двостороння комунікація з виборцями зведена до мінімуму. Істотно зросла роль реклами в інтернеті", - сказала Думанська.
За словами голови Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, зараз акцент робиться на зйомку різних тематичних та агітаційних роликів для соцмереж.
"Навіть у віддалених сільських громадах політики з допомогою квадрокоптерів знімають яскраве відео. Більш того, це захоплення зайшло так далеко, що кандидати знімають відео про історію, культуру регіонів і навіть про своє особисте життя", - говорить Капшук.
При цьому експерти побоюються, що недобросовісні штаби можуть обіграти фактор пандемії для маніпуляції з явкою.
"Уявімо, що вашого конкурента підтримують в основному люди старшого віку. Не потрібно бути особливо талановитим політтехнологом, щоб зрозуміти, що поширивши чутки про спалах коронавірусу в сусідньому під'їзді, можна знизити явку серед конкретної електоральної групи", - пояснив Кошель.
Раніше РБК-Україна писало, що експерти розповіли про проблему підкупу перед місцевими виборами.
Детальніше про те, як МВС готується до виборів, читайте у матеріалі РБК-Україна "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".