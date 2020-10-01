Эксперты рассказали, как эпидемия повлияла на кампанию местных выборов

В связи с пандемией коронавируса политики стали меньше напрямую контактировать с избирателями. Сейчас агитация больше идет через соцсети.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Охотники за голосами: как политики сражаются за избирателей на местных выборах".

Как отметила координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская, с начала года политики потратили на рекламу только в Facebook и Instagram более 2,5 млн долларов, из которых более 1 млн за три недели сентября.

"Из-за коронавируса двусторонняя коммуникация с избирателями сведена к минимуму. Существенно возросла роль рекламы в интернете", - сказала Думанская.

По словам главы Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, сейчас упор делается на съемку разных тематических и агитационных роликов для соцсетей.

"Даже в отдаленных сельских общинах политики с помощью квадрокоптеров снимают яркое видео. Более того, это увлечение зашло так далеко, что кандидаты снимают видео об истории, культуре регионов и даже про свою личную жизнь", - говорит Кошель.

При этом эксперты опасаются, что недобросовестные штабы могут обыграть фактор пандемии для манипуляции с явкой.

"Представим, что вашего конкурента поддерживают в основном люди старшего возраста. Не нужно быть особо талантливым политтехнологом, чтобы понять, что распространив слухи о вспышке коронавируса в соседнем подъезде, можно снизить явку среди конкретной электоральной группы", - пояснил Кошель.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты рассказали о проблеме подкупа перед местными выборами.

Подробнее о том, как МВД готовится к выборам, читайте в материале РБК-Украина "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".