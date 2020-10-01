Эксперты рассказали о проблеме подкупа перед местными выборами. Используют "клонов", "мотивируют" граждан еще до официального старта кампании.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Охотники за голосами: как политики сражаются за избирателей на местных выборах".

Пока кандидат не зарегистрирован как субъект избирательного процесса, он может заниматься псевдоблаготворительностью, раздавая товары и услуги, говорит глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Также кандидаты дарят избирателям "антиковидные" наборы с масками и антисептиками, предлагают бесплатную консультацию в частной клинике, связанной с их же кандидатом.

В летний период политики раздавали ранцы с канцелярскими принадлежностями для детей и продовольственные пайки, уточнил председатель КИУ.

"Де-факто кандидаты используют технологии подкупа, административный ресурс, бесконтрольно тратят средства на фактическую агитацию еще до регистрации - ведь к тому времени она еще юридически не считается агитацией. Тогда доказать и незаконность, и источники финансирования сложно", - разъяснил аналитик сети ОПОРА.

Координаторы сети ОПОРА выявили несколько фактов в Киеве и Киевской области, когда за голос в пользу нужного кандидата предлагали по 500 гривен. Была предусмотрена и "система лояльности" в виде плюс 200 гривен "за каждого приведенного".

По словам Кошеля, в Каролино-Бугаз Одесской области число новых избирателей, изменивших место голосования, составило примерно 5% от общего количества.

"Большой процент избирателей купили еще до официального старта кампании. К тому же "сетки" могут маскировать под различные клубы, условно говоря "любителей чая". И они результативно работают: десятники, сотники разносят деньги и это остается незамеченным", - рассказал Кошель.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что пятая часть уголовных дел связана с подкупом избирателей.

Подробнее о том, как МВД готовится к выборам, читайте в материале РБК-Украина "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".