Експерти розповіли про проблему підкупу перед місцевими виборами. Використовують "клонів", "мотивують" громадян ще до офіційного старту кампанії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мисливці за голосами: як політики б'ються за виборців на місцевих виборах".

Поки кандидат не зареєстрований як суб'єкт виборчого процесу, він може займатися псевдоблагодійністю, роздаючи товари і послуги, каже голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Також кандидати дарують виборцям "антиковідні" набори з масками і антисептиками, пропонують безкоштовну консультацію в приватній клініці, пов'язаній з їх же кандидатом.

У літній період політики роздавали ранці з канцелярським приладдям для дітей та продовольчі пайки, уточнив голова КВУ.

"Де-факто кандидати використовують технології підкупу, адміністративний ресурс, безконтрольно витрачає кошти на фактичну агітацію ще до реєстрації - адже до того часу вона ще юридично не вважається агітацією. Тоді довести незаконність, і джерела фінансування складно", - роз'яснив аналітик мережі ОПОРА.

Координатори мережі ОПОРА виявили кілька фактів у Києві та Київській області, коли за голос на користь потрібного кандидата пропонували по 500 гривень. Була передбачена і "система лояльності" у вигляді плюс 200 гривень за кожного приведеного".

За словами Кошеля, у Кароліно-Бугаз Одеської області кількість нових виборців, які змінили місце голосування, склало приблизно 5% від загальної кількості.

"Великий відсоток виборців купили ще до офіційного старту кампанії. До того ж "сітки" можуть маскувати під різні клуби, умовно кажучи "любителів чаю". І вони результативно працюють: десятники, сотники розносять гроші і це залишається непоміченим", - розповів Кошель.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що п'ята частина кримінальних справ пов'язана з підкупом виборців.

Детальніше про те, як МВС готується до виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".