Експерти розповіли, як олігархи фінансують партії

Олігархи України відійшли від практики вкладення в одну партію. Політолог Кость Бондаренко вважає, що великий бізнес намагається розкласти "яйця" по різних "кошиках".

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Вічні інтереси: кого великий бізнес підтримає на місцевих виборах".

За його словами, створити ситуативні коаліції або влаштувати ситуативні голосування щодо питань, які цікавлять, зараз простіше для вирішення питань в місцевих органах влади. Експерт вважає, що утримувати партію дуже нерентабельно.

За його словами, великому бізнесу набагато простіше домовитися з лідерами тих чи інших політсил і заплатити за потрапляння своїх людей у прохідну частину партійного списку.

"Вже багато років немає такого, щоб одна партія належала якомусь одному олігарху. Ми це пережили ще в 1998-2006 роках - період, коли були "кишенькові" партії. З тих пір олігархи стали відмовлятися від змісту партій як якихось аксесуарів", - пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах