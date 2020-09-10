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Эксперты рассказали, как олигархи финансируют партии

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Олигархи Украины отошли от практики вложения в одну партию. Политолог Кость Бондаренко считает, что крупный бизнес старается разложить "яйца" по разным "корзинам".

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Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Вечные интересы: кого крупный бизнес поддержит на местных выборах".

По его словам, создать ситуативные коалиции или устроить ситуативные голосования по интересующимся вопросам сейчас проще для решения вопросов в местных органах власти. Эксперт считает, что содержать партию очень нерентабельно.

По его словам, крупному бизнесу намного проще договориться с лидерами тех или иных политсил и заплатить за попадание своих людей в проходную часть партийного списка.

"Уже многие годы нет такого, чтобы одна партия принадлежала какому-то одному олигарху. Мы это пережили еще в 1998-2006 годах - период, когда были "карманные" партии. С тех пор олигархи стали отказываться от содержания партий как неких аксессуаров", - пояснил Бондаренко.

Напомним, полиция уже зафиксировала 64 нарушения избирательного законодательства.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах

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