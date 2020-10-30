Ще в одному місті проведуть повторні вибори

Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. У місті будуть повторні вибори.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Це місто з чисельністю виборців до 75000. Відповідно, ТВК повинна встановити результати виборів. Якщо переможцем є померла особа, то після отримання свідоцтва про смерть, комісія протягом 10 днів повинно оголосити повторні вибори", - сказала вона.

Виборчий процес розпочнеться з самого початку, додала Айвазовська.

Нагадаємо, у міській раді Борисполя, до обрання нового мера міста на місцевих виборах обов'язки міського голови не будуть нікому передавати.

Там теж стало відомо про смерть від коронавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука.

Додамо, другий тур місцевих виборів у Борисполі може відбутися у січні 2021 року.