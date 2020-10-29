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Нові вибори в Борисполі можуть відбутись у січні, - ОПОРА

Новость на русском → Бориспіль, Четвер 29 жовтня 2020 09:05
Нові вибори в Борисполі можуть відбутись у січні, - ОПОРА Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У громадянській мережі ОПОРА спрогнозували, коли можуть бути нові вибори в Борисполі після смерті міського голови Анатолія Федорчука. Вони можуть відбутись в січні.

Про це заявила голова мережі Ольга Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. Потім декілька днів будуть приймати рішення про оголошення повторних виборів.

"День голосування може припадати на січень", - уточнила вона.

Нагадаємо, від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. При цьому саме Федорчук перемагав на виборах нового міського голови Борисполя.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

Саме вчора в Україні зафіксували новий антирекорд по летальних випадках від COVID-19 - померли 165 осіб.

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