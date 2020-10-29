Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - ОПОРА

В гражданской сети ОПОРА спрогнозировали, когда могут быть новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука. Они могут состояться в январе.

Об этом заявила глава сети Ольга Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

"День голосования может быть в январе", - уточнила она.

Напомним, от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. При этом именно Федорчук побеждал на выборах нового мэра Борисполя.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Как сообщало РБК-Украина, в связи со смертью городского головы Борисполя в городе должны провести повторные выборы.

Именно вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям от COVID-19 - умерли 165 человек.