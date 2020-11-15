Голосування без паспорта і недопуск спостерігачів: як проходить другий тур виборів

В Україні триває другий тур місцевих виборів. Зафіксовані спроби проголосувати без паспорта, а також недопуск спостерігачів на дільниці.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Так, факти недопуску спостерігачів на виборчі дільниці зафіксовані в Одесі (№511157) і Сумах (№ 590993). В Одесі жінка, яка перебувала на вході в дільницю, мотивувала відмову допуску спостерігача на ранкове засідання тим, що його не було в "списку". У Сумах спостерігачеві повідомили, що допуск на ділянку дозволений лише представникам кандидатів і партій, а не організацій. Після того, як спостерігали повідомили, що будуть звертатися в поліцію - їх пропустили.

Крім цього у Кам'янець-Подільському спостерігачеві забороняли пересуватися по ділянці. Після пояснень, члени виборчкому таки дозволили вільно пересуватися представнику ОПОРИ.

Всього з початку голосування спостерігачам ОПОРИ було виявлено 5 спроб перешкоджання виконанню їх обов'язків.

В Одесі на ділянці №511178 спостерігачі зафіксували видачу бюлетеня для голосування по закордонного паспорта та військового квитка. У Херсоні на ділянці №650634 виборець намагався проголосувати по мобільному додатком "Дія", але після зауваження спостерігачів продемонстрував паспорт.

Все спостерігачі з початку голосування виявили 43 порушення виборчого законодавства. 23 порушення стосувалися проблем з матеріально-технічним забезпеченням процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур місцевих виборів у семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЦВК заявили, що карантин вихідного дня не завадить проведенню другого туру виборів.