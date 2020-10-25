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Голосування в Україні загалом почалося вчасно, - голова ЦВК

Автор: Андрій Козловський

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що в цілому голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно. Він вважає, що до ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не впливають на їх проведення.

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Про це Олег Діденко повідомив під час брифінгу.

"Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися з запізненням, що переважно було спричинене питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.

Нагадаємо, станом на 10:00 ранку залишалися не відкритими 4 виборчі дільниці у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Крім того, несвоєчасно розпочали роботу 65 виборчих комісій.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві та двох областях.

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