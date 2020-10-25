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У двох областях виборцям видавали бюлетені без паспорта, - ОПОРА

Новость на русском → Україна , Неділя 25 жовтня 2020 11:30
У двох областях виборцям видавали бюлетені без паспорта, - ОПОРА Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 25 жовтня, на виборчих дільницях у Закарпатській та Вінницькій областях людям видавали бюлетені без паспорта. Це заборонено законом.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Так, на дільниці №210603 в селі Мала Добронь Ужгородського району члени комісії видали виборцю бюлетень для голосування без пред'явлення паспорта.

"Після зауваження спостерігачки, комісія припинила видавати виборцям бюлетені без паспортів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Барському районі Вінницької області на одній з дільниць виборцю дозволили проголосувати без паспорта.

"На виборчій дільниці №050058, який знаходиться в селі Матейков, жінці видали бюлетень без пред'явлення паспорта. Члени комісії сказали, що більшість з них за те, щоб дозволити виборцю проголосувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОПОРА фіксують перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, перед місцевими виборами, у "день тиші", поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства.

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