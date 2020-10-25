ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта, - ОПОРА

Новина українською → Украина , Воскресенье 25 октября 2020 11:30
В двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта, - ОПОРА Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 25 октября, на избирательных участках в Закарпатской и Винницкой областях людям выдавали бюллетени без паспорта. Это запрещено законом.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, на участке №210603 в селе Малая Добронь Ужгородского района члены комиссии выдали избирателю бюллетень для голосования без предъявления паспорта.

"После замечания наблюдательницы, комиссия прекратила выдавать избирателям бюллетени без паспортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Барском районе Винницкой области на одном из участков избирателю разрешили проголосовать без паспорта.

"На избирательном участке №050058, который находится в селе Матейков, женщине выдали бюллетень без предъявления паспорта. Члены комиссии сказали, что большинство из них за то, чтобы позволить избирателю проголосовать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, перед местными выборами, в "день тишины", полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 политика Местные выборы
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине