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IDU привітав "Європейську солідарність" із успішним резульатом на місцевих виборах

Новость на русском → Мюнхен, Середа 28 жовтня 2020 20:02
IDU привітав "Європейську солідарність" із успішним резульатом на місцевих виборах Ілюстративне фото (idu.org)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний демократичний союз (IDU) привітав партію Петра Порошенка "Європейську солідарність" з успішним результатом на місцевих виборах.

Про це союз повідомив у Twitter.

"Міжнародний демократичний союз вітає нашого учасника, партію "Європейська солідарність" та її лідера Петра Порошенка у зв’язку з перемогою у 5 регіонах та входженням до складу всіх обласних рад за результатами нещодавніх виборів в Україні", - йдеться у повідомленні організації.

Зазначимо, що Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу.

Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

"Європейська солідарність" подала заявку на членство IDU влітку 2019 року. У липні політсила отримала статус Observer Member та рекомендована до отримання повного членства під час IDU Самміту навесні 2021 року.

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