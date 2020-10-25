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В Ірпіні викрили мережу підкупу виборців

Автор: Анастасия Рокитна

У Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

За вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти на одну з дільниць міста Ірпінь, і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії.

Вартість одного голосу коштувала понад 1,5 тисячі гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборців). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 5 років.

Нагадаємо, в Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Зазначимо, що в Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці. Ще 65 дільниць відкрилися з запізненням.

Крім того, вранці спостерігачі ОПОРИ почали фіксувати перші порушення на місцевих виборах. Серед найпоширеніших - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

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