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В Ирпене разоблачили сеть подкупа избирателей

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

По указанию командира, которую он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от конкретной политической партии.

Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Напомним, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

Отметим, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Еще 65 участков открылись с опозданием.

Кроме того, утром наблюдатели ОПОРЫ начали фиксировать первые нарушения на местных выборах. Среди самых распространенных - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

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