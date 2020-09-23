Як виборців захистять від коронавірусу на місцевих виборах: головне

Майбутні місцеві вибори в Україні пройдуть в умовах пандемії коронавірусу. Держава має докласти зусиль для організації голосування таким чином, щоб не спровокувати спалах захворювання. Докладніше про те, як влада планує захищати населення від COVID-19 у ході виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори не можна скасувати, тільки перенести

Місцеві вибори через коронавірус не можуть бути скасовані. Якщо станеться щось, що зробить неможливим проведення голосування 25 жовтня, то воно буде відстрочено. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі ОПОРА.

Причиною відстрочення виборів через COVID-19 може бути тільки введення надзвичайного стану в країні. Однак, за словами Айвазовської, таке рішення буде невигідним для парламенту.

“Партії влади не вигідне перенесення виборів. Партії опозиції дуже часто ведуть списки на місцях, навіть народні депутати очолюють списки до місцевих рад. Тому будь-яке рішення ближче до виборів буде сприйнято як політично ангажоване", - зазначила вона.

Крім того, при відстрочення виборів виборчу кампанію доведеться перезавантажувати по новій. Це стане додатковим фінансовим навантаженням для партій і кандидатів.

В якому разі місцеві вибори можуть перенести

Про умови перенесення місцевих виборів розповідав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктора Ляшко. За його словами, це питання буде розглядатися владою в тому разі, якщо більше половини території України опиниться в червоній карантинній зоні.

“Це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

Як пройде голосування в умовах карантину: рішення Кабміну

Кабінет міністрів затвердив протиепідемічні умови, при яких в Україні пройдуть місцеві вибори. Відповідні вимоги повинні запобігти виникненню спалаху коронавірусу після 25 жовтня.

Умови проведення голосування на виборчих дільницях:

На вході виборцеві будуть вимірювати температуру і запитувати про наявність симптомів застуди. Потоки людей на вхід і вихід будуть розділені. Виборець повинен знаходитися в масці або респіраторі. У той же час, член комісії може попросити зняти маску, щоб підтвердити особистість. Рекомендації по кількості людей - не більше трьох осіб на один стіл, де видають бюлетені. В приміщенні буде нанесена розмітка для дотримання дистанції. При вході в приміщення повинні бути антисептики, а також урни для утилізації використаних масок і рукавичок. Вся меблі на виборчій дільниці мають бути з матеріалу, який можна продезінфікувати. Заборонено використовувати тканину на столах. Кожні дві години повинна проходити дезінфекція дверних ручок, поручнів та сидінь. Кожні 4 години повинна проводиться вологе прибирання. Члени виборчої комісії також повинні дотримуватися дистанції - сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або ж використовувати прозорі екрани в якості бар'єрів. Рекомендується користуватися своїми ручками для заповнення бюлетенів, а також не брати з собою на виборчі дільниці дітей.

Як будуть голосувати виборці на самоізоляції

Виборці, які на момент проведення виборів будуть знаходиться на самоізоляції, зможуть проголосувати за місцем перебування. Для цього необхідно буде подати заяву та довідку з медустанови не пізніше 20:00 23 жовтня.

Пред'являти документи членам комісії виборець повинен сам, не передаючи в руки. У той же час, члени виборчої комісії повинні бути в масках, рукавичках, захисних щитках і викидати їх після кожного візиту.

Якщо COVID-19 буде виявлений у члена комісії

Якщо у одного члена виборчої комісії буде виявлено коронавірус, всі інші її члени, які не мають симптомів захворювання, зможуть продовжити роботу. Проте всі, хто контактував з інфікованим без засобів захисту, будуть відправлені на самоізоляцію.