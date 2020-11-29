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Виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно, порушень поки немає

Автор: Игорь Литвиненко

У Чернівцях, де сьогодні проходить другий тур виборів мера, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Порушень виборчого законодавства поки не зафіксовано.

Про це повідомили у прес-службі поліції Чернівців.

За станом на 8 ранку все 112 виборчих дільниць відкрилися вчасно і без порушень.

"Публічну безпеку і порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців, які стежать, щоб вибори пройшли прозоро і згідно з чинним законодавством", - додали в поліції.

Правоохоронці додали, що зараз надзвичайних подій та правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За крісло міського голови борються Роман Климчук (від партії "Єдина альтернатива") і Віталій Михайлішин ("Команда Михайлішина"). У першому турі перемогу здобув Климчук - 27,29% голосів виборців, Михайлішин набрав 21,33 %.

Раніше у Центральній виборчій комісії заявили, що вибори мера у Чернівцях під загрозою з-за припинення повноважень членів виборчкомів.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці взяли під охорону ділянки і територіальну виборчу комісію в Чернівцях.

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