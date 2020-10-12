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Що відомо про кандидата в мери Одеси Петра Обухова: головне

Новость на русском → Одеса, Понеділок 12 жовтня 2020 08:00
Що відомо про кандидата в мери Одеси Петра Обухова: головне Фото: Петро Обухов (facebook.com/peterodua)
Автор: РБК-Україна

"Європейська солідарність" висунула на посаду міського голови Одеси підприємця і урбаніста Петра Обухова. Про те, що відомо про кандидата на крісло мера від ЄС - в матеріалі РБК-Україна.

"Європейська солідарність" висунула в мери Одеси 36-річного підприємця і активіста Петра Обухова. В рядах політсили Петра Порошенка він з 2014 року.

Зараз Обухов очолює одеську парторганізацію "Євросолідарності". Він і його команда також братимуть участь у виборах до міської ради.

Петро Обухов народився в Одесі, де в 2006 році закінчив національний університет ім. І. Мечникова за фахом "прикладна математика".

Ще зі шкільних років був юним вундеркіндом - брав участь в Малій Академії Наук, в олімпіадах з інформатики та програмування. Під час навчання у вищому навчальному закладі, в 2004 році він переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики.

Обухов відомий як директор і творець сервісу таксі "Бонд", а також є засновником сайту "Думська". Його вважають другом нардепа від ЄС Олексія Гончаренка.

На парламентських виборах в 2014 і 2019 році Петро Обухов значився у виборчому списку партії Порошенка (перший раз - БПП, вдруге - ЄС), але до Ради не пройшов. У 2015 році боровся за мандат депутата Одеської облради від БПП в одному з округів - також безуспішно.

Громадська діяльність

Громадська діяльність Обухова в основному зосереджена в Одесі і Одеській області. Брав участь в декількох антикорупційних розслідуваннях щодо діяльності мерії та у всіх громадських слуханнях міськради (щодо генплану та з питань реконструкції території навколо міського дельфінарію).

Допомагав Одеській облраді запустити онлайн-трансляцію засідань і публікацію поіменних результатів голосування на сайті. Обухов - автор проекту з енергомоніторингу будівель бюджетної сфери області.

Склав детальну онлайн-карту заторів по всіх вулицях Одеси. На початку загальнонаціонального карантину увійшов до штабу з протидії епідемії коронавірусу в Одеській області.

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