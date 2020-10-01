Кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" звинувачують у порушеннях виборчого процесу

Кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика звинувачують у порушенні виборчого процесу. Зокрема, в так званій "сітці" зі скупки голосів виборців та адміністративному тиску на працівників промислових підприємств міста.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна лідер "Європейської солідарності" в Кривому Розі Юрій Яровий.

"Зараз в регіоні адміністративним шляхом шикуються "сітки" щодо підкупу та залякуванню виборців. Створюється враження, що ми повернулися в найтемніші часи виборів 2004-2005 року, коли відбувся перший Майдан через фальсифікованих результатів виборів", - заявив Яровий.

На його думку, 15 років тому відбувалося все те ж саме, методи не змінилися.

"Ми думали, що такого вже ніколи не буде, особливо з приходом нової влади. Але нічого не змінилося, нинішня влада не гребує методами Януковича. Кривий Ріг - промислове місто, тут багато робітників, стосовно яких керівництва підприємств, будучи у змові з політиками, в ультимативному порядку кажуть людям, за кого їм голосувати. Вже навіть опубліковані інструкції, які передають бригадирам, начальникам цехів. Ці процеси набирають масовий характер і є безпрецедентним порушенням чинного законодавства", - додав він.

При цьому, зазначає політик, центральний штаб партії "Слуга народу" в курсі ситуації, що склалася в місті, а правоохоронні органи не вживають належних заходів.

Нагадаємо, раніше син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, 18-річний Марк Шевчик, скоїв ДТП, в результаті якого постраждала дитина.

За словами очевидців, хлопчик переходив дорогу разом з мамою на зелений сигнал світлофора. Водій, який збив дитину, їхав на великій швидкості.

Також РБК-Україна писало, що 30 вересня в Україні за добу поліцейські відкрили ще сім кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого законодавства. Всього з початку виборчої кампанії відкрито 134 кримінальні справи.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що п'ята частина кримінальних справ пов'язана з підкупом виборців.