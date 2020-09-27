Місцеві вибори: у Донецькій області викрили підробку документів
У Донецькій області правоохоронці викрили підробку документів та підписів для перешкоджання реалізації виборчих прав на місцевих виборах. Поліція порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Попередньо встановлено, що у Волновасі представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії. Зараз проводиться досудове розслідування.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.
Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, за минулу добу правоохоронці порушили 8 кримінальних справ за фактом порушення виборчого законодавства.
Крім того, станом на 26 вересня поліцією було відкрито щонайменше 100 кримінальних проваджень через порушення на виборах.
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