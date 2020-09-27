ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місцеві вибори: у Донецькій області викрили підробку документів

Новость на русском → Волноваха, Неділя 27 вересня 2020 22:56
Місцеві вибори: у Донецькій області викрили підробку документів Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області правоохоронці викрили підробку документів та підписів для перешкоджання реалізації виборчих прав на місцевих виборах. Поліція порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Попередньо встановлено, що у Волновасі представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії. Зараз проводиться досудове розслідування.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, за минулу добу правоохоронці порушили 8 кримінальних справ за фактом порушення виборчого законодавства.

Крім того, станом на 26 вересня поліцією було відкрито щонайменше 100 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

У матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів" ви можете прочитати, де експерти очікують найбільш конкурентної та "брудної" боротьби за владу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 полиция подделка нарушения Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Катастрофа АН-26 в Чугуєві: що відомо про причини трагедії
РБК-Українаінформаційне агентство Катастрофа АН-26 в Чугуєві: що відомо про причини трагедії