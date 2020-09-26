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Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення

Новость на русском → Україна, Субота 26 вересня 2020 14:02
Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна поліція заявляє, що в Україні за минулу добу, 25 вересня, почали 15 кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу в рамках місцевих виборів. Усього зареєстровано сто кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції на сторінці в Facebook.

Зазначено, що протягом доби в поліцію надійшло 159 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 27, 16 повідомлень - в Чернівецькій області, 15 - у Київській, 13 - у Дніпропетровській, а також по 11 - у Кіровоградській, Одеській та Рівненській областях. У Вінницькій області - 9 повідомлень, а в Чернігівській - 8.

"Усього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1083 заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом... До Єдиного реєстру досудових розслідувань за цей період внесено відомості про 100 кримінальних правопорушення", - зазначено в повідомленні.

У поліції зазначили, що з них 52 справи пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 48 - з виборчим процесом.

Крім того, правоохоронці склали 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, станом на 23 вересня стало відомо, що поліція відкрила вже 73 кримінальні справи через порушення виборчого процесу.

Як писало РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцеві вибори, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.

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