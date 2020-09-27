Местные выборы: в Донецкой области разоблачили подделку документов

В Донецкой области правоохранители разоблачили подделку документов и подписей для препятствования реализации избирательных прав на местных выборах. Полиция возбудила уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Предварительно установлено, что в Волновахе представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких человек из другой партии. Сейчас проводится досудебное расследование.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки правоохранители возбудили 8 уголовных дел по факту нарушения избирательного законодательства.

Кроме того, по состоянию на 26 сентября полицией было открыто по меньшей мере 100 уголовных производств из-за нарушений на выборах.

В материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов" вы можете прочитать, где эксперты ожидают наиболее конкурентной и "грязной" борьбы за власть.