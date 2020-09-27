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Полицейские за сутки открыли 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Украина , Воскресенье 27 сентября 2020 10:38
Полицейские за сутки открыли 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки полицейские в Украине открыли 8 уголовных дел, связанных с нарушениями избирательного процесса. Всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений по этому поводу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В то же время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 - с избирательным процессом.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах. Он заявляет, что у ведомства достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

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