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У Києві відкрилися всі дільниці для голосування, вісім - із запізненням

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 10:08
У Києві відкрилися всі дільниці для голосування, вісім - із запізненням Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві всі виборчі дільниці відкрилися. З них вісім - відкрилися із запізненням.

Про це повідомили в прес-службах поліції Києва і Київської міської державної адміністрації.

Лише на території Києва відкрилися 1103 виборчих дільниці. При цьому по три дільниці у Шевченківському та Солом'янському, а також по одному в Оболонському та Дарницькому районах відкрилися із запізненням.

"Відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв і повідомлень та проводиться перевірка", - повідомили в поліції.

У КМДА заявили, що станом на 10 ранку всі виборчі дільниці відкрилися і працюють у штатному режимі.

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