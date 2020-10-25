У Києві відкрилися всі дільниці для голосування, вісім - із запізненням
Фото: голосування (РБК-Україна)
У Києві всі виборчі дільниці відкрилися. З них вісім - відкрилися із запізненням.
Про це повідомили в прес-службах поліції Києва і Київської міської державної адміністрації.
Лише на території Києва відкрилися 1103 виборчих дільниці. При цьому по три дільниці у Шевченківському та Солом'янському, а також по одному в Оболонському та Дарницькому районах відкрилися із запізненням.
"Відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв і повідомлень та проводиться перевірка", - повідомили в поліції.
У КМДА заявили, що станом на 10 ранку всі виборчі дільниці відкрилися і працюють у штатному режимі.
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