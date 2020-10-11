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Політолог спрогнозував наслідки недопуску ОПЗЖ на вибори в Миколаєві

Новость на русском → Миколаїв, Неділя 11 жовтня 2020 16:11
Політолог спрогнозував наслідки недопуску ОПЗЖ на вибори в Миколаєві Фото: під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спроби не допустити партію "Опозиційна платформа - За життя" на вибори в Миколаєві може бути пов'язана з бажанням керівництва партії "Слуга народу" штучно позбутися головного опонента.

Про це написав політолог, представник "Комітету виборців України" Олександр Ухмановський в Facebook.

Як відомо, представники партії "Слуги народу" вирішили в судовому порядку скасувати реєстрацію ОПЗЖ на вибори в Миколаєві. Однак, суд підтвердив законність реєстрації опозиційної партії. Тепер СН готується до подачі апеляції.

"Навіщо так завзято партія влади, прекрасна партія, з найвищим рейтингом намагається збрити опозицію? Та все просто. Працюють на одному полі зелені, - нібито патріоти, і ОПЗЖ, - нібито опозиція. Рейтинг "Слуг" падає "стрімким домкратом" і електорат зеленних перетікає, більшою частиною в ОПЗЖ", - зазначив експерт.

Ухмановський також стверджує, що кампанією по зняттю ОПЗЖ з виборів керує безпосередньо голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

В цілому ж, на його думку, недопуск до виборів політичної партії, яку підтримують чверть жителів Миколаєва може призвести до силових протистоянь.

"Рейтинг ОПЗЖ, судячи за моїми прогнозами і непрямими даними, - близько чверті виборців міста. Кинути таке число людей безкарно важко. Практично неможливо, якщо цю величезну частину електорату очолять досвідчені лідери. А, знову-таки, за моєю інформацією, готуються протести. Більш того, т. зв. націонал-патріоти, звичайно ж, скористаються ситуацією і підуть ганяти вату. І опозиція до цього вже готується теж", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше в ОПЗЖ заявили, що їх намагаються зняти з виборів до Миколаївської обласної та міської рад.

Зокрема, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію за реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

На думку Ільюка, такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія по недопуску на вибори їх головного опонента.

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Новини України Місцеві вибори 2020 Миколаїв Слуга народа Місцеві вибори Опозиційна платформа За життя
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