Корнієнко закликав українців прийти на другий тур виборів 22 листопада

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликає не ігнорувати другий тур місцевих виборів цієї неділі. Адже на них українці обиратимуть місцевих голів, які будуть розпоряджатися грошима їхніх громад і матимуть більші повноваження завдяки децентралізації.

Про це передає прес-служба партії.

Як відомо, 22 листопада другий тур виборів відбудеться в 11 містах України. Міських голів обиратимуть у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов’янську, Ужгороді та Черкасах.

"Чи відбудуться зміни на місцевому рівні, чи все залишиться по-старому - залежить від вас. Ми зробили все, щоб ці зміни відбулися: ухвалили законодавство про децентралізацію, передали громадам кошти, повноваження та землю. Розпочали "Велике будівництво", створили регіональні стратегії розвитку. Прийдіть на виборчі дільниці та оберіть тих людей, хто не буде красти і робитиме все для розвитку вашої громади", - закликав Корнієнко.

Від "Слуги народу" змагатимуться декілька кандидатів. За крісло мера Ужгорода боротиметься Віктор Щадей - громадський діяч, радник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, депутат Ужгородської міської ради. Засновник газети "Місцевий час", Закарпатського центру підтримки ОСББ.

В Ужгороді Щадей планує втілити такі ініціативи: заміна водомереж, нові автобуси, будівництво школи і дитсадку, ремонт 120 багатоповерхівок вже в перший рік роботи, а також ремонт усіх прибудинкових територій у місті.

На посаду міського голови Полтави від "Слуги народу" претендує Сергій Іващенко. Підприємець, співвласник будівельної компанії "Комбінат виробничих підприємств". Президент спортивного клубу "Полтава". Учасник громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу".

У програмі Іващенка: підконтрольність влади простим людям, лад у господарстві міста, нульова толерантність до корупції.

У Нікополі "Слугу народу" в другому турі представить Руслан Олійник – управлінець, офіцер Збройних сил України. Має досвід у сфері економічної безпеки. Засновник благодійної організації "Майбутнє Нікопольщини". Аспірант і член Вченої ради Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Олійник виділяє 5 головних пріоритетів роботи своєї команди: справедливість, порядок, розвиток, турбота і комфорт.

"Місцевий рівень - це фундамент нової України. Тому ми пишаємося, що "Слуга народу" буде представлена повсюдно та матиме найбільшу кількість депутатів місцевих рад серед усіх політичних сил. Вважаємо своїм завданням сформувати чесну, порядну і водночас професійну місцеву владу. Впевнений, з нашими кандидатами ми його виконаємо", - підкреслив Корнієнко.

Він також нагадав, що в другому турі кандидата "Слуг" в Ужгороді підтримає партія "Голос". "Слуга народу" натомість підтримає кандидата "Голосу" в Черкасах.

Крім того, згідно з рішенням ЦВК, 6 грудня в другому турі мера обиратиме Кривий Ріг. За перемогу від "Слуги народу" змагатиметься Дмитро Шевчик – генеральний директор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". Займається громадською діяльністю, розвиває важливі для міста та держави проекти.

У так званій Народній програмі Шевчик обіцяє створити інноваційний парк KR_Tech_City на базі науково-дослідного інституту, провести масштабне озеленення міста, перетворити Головпоштамт на осередок культури, історії та творчості Кривого Рогу.

За оцінками політичних експертів, "Слуга народу" має високі шанси перемогти у других турах місцевих виборів.

"В Ужгороді цікава ситуація, чинний мер не сильно відірвався від кандидата "Слуги народу". Дуже конкурентна ситуація й у Полтаві", - заявив на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувся перший тур місцевих виборів. "Слуга народу" отримала найбільшу кількість мандатів. За даними паралельного підрахунку 90-95% голосів, партія має близько 6 100 депутатів місцевих рад і 223 місцевих голови.

Політологи називають цей результат відчутною перемогою для молодої політичної сили, яка до цього не була представлена на місцевому рівні.

"Раніше у цієї партії взагалі не було представництва у місцевій владі. Тепер вона зможе впливати на прийняття рішень на місцях і відстоювати загальнонаціональні інтереси. Тим паче, що вона досить рівномірно представлена ​​по всій країні на відміну від опонентів", - резюмував політолог Валентин Гладких під час прес-конференції.