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У Кропивницькому в трьох членів виборчої комісії виявили коронавірус

Автор: Роман Тверденко

На виборчій дільниці у Кропивницькому в трьох членів комісії виявили коронавірус. Їх виключили з роботи, а дільниця продовжила роботу.

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Про це повідомляє ОПОРА.

Зазначається, що інцидент стався на виборчій дільниці, розташованій у центральній міській лікарні. Тести членів дільничної виборчої комісії показали, що організм бореться з коронавірусом, хоча ніяких симптомів у них не було.

Після цього приміщення дільницю продезінфікували і вона продовжує роботу. Для роботи комісії вистачає кворуму.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі член виборчої комісії виявив, що у нього зі столу зникли 40 бюлетенів. У зв'язку з інцидентом він звернувся в поліцію.

Також ОПОРИ заявляли, що працівники деяких виборчих комісій відмовляються працювати на спеціальних дільницях. Десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні.

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