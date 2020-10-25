В Кропивницком у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус

На избирательном участке в Кропивницком у троих членов комиссии обнаружили коронавирус. Их исключили из работы, а участок продолжил работу.

Об этом сообщает ОПОРА.

Отмечается, что инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.

После этого помещение участка продезинфицировали и он продолжает работу. Для работы комиссии хватает кворума.

Ранее сообщалось, что в Запорожье член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней. В связи с инцидентом он обратился в полицию.

Также в ОПОРЕ заявляли, что работники некоторых избирательных комиссий отказываются работать на специальных участках. Десятки больниц остались без избиркомов на выборах в Украине.