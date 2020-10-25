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Десятки больниц остались без избирательных комиссий, - ОПОРА

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 16:44
Десятки больниц остались без избирательных комиссий, - ОПОРА Фото: больница (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Работники некоторых избирательных комиссий отказываются работать на специальных участках. Десятки больниц остались без избиркомов на выборах в Украине.

Об этом в ходе брифинга сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Ранее в Центризбиркоме утвердили инструкцию, которая должна минимизировать риски из-за скопления людей.

По словам Айвазовской, на 1,3% участков утреннее заседание избирательной комиссии началось до 7:00, тогда как согласно законодательству оно должно было начаться не ранее 7:15. На 12,9% участков заседание началось в промежуток между 7:00 и 7:15, на 85,7% - в положенный срок.

Айвазовская отметила, что этот показатель лучше, чем на парламентских выборах в 2019 году.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборов.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете узнать все главное о голосовании на местных выборах в Киеве.

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