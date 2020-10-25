ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Десятки лікарень залишилися без виборчих комісій, - ОПОРА

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 16:44
Десятки лікарень залишилися без виборчих комісій, - ОПОРА Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Працівники деяких виборчих комісій відмовляються працювати на спеціальних дільницях. Десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні.

Про це під час брифінгу повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Раніше в Центрвиборчкомі затвердили інструкцію, яка мала мінімізувати ризики через скупчення людей.

За словами Айвазовської, на 1,3% дільниць ранкове засідання виборчої комісії почалося до 7:00, тоді як відповідно до законодавства воно мало початися не раніше 7:15. На 12,9% дільниць засідання почалося у проміжок між 7:00 та 7:15, на 85,7% - у визначений термін.

Айвазовська зазначила, що цей показник краще, ніж на парламентських виборах у 2019 році.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.

Крім того, у матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися все головне про голосування на місцевих виборах в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы ОПОРА
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників