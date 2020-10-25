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В Запорожье со стола члена избиркома украли 40 бюллетеней

Новина українською → Запорожье, Воскресенье 25 октября 2020 16:45
В Запорожье со стола члена избиркома украли 40 бюллетеней Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней. В связи с инцидентом он обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня".

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

Отметим, что в областную полицию поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства в день голосования. В настоящее время открыто одно 1 уголовное производство и составлены два административных протокола.

Напомним, по состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Кроме того, во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине