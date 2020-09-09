Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО

Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори повинні пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.

За його словами, неможливо провести вибори з "дірявим кордоном з Росією".

Кулеба також додав, що в Україні повинна повноцінно функціонувати інфраструктура, необхідна для виборів.

"Це повинна бути українська інфраструктура - правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ. Тобто вибори повинні відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ", - зазначив міністр.

Він також заявив про необхідність "нормального" процесу виборів для того, щоб вони були легітимними і їх результат можна було визнавати.

"Як ми в цю точку прийдемо, які ми повинні прийняти закони, якого змісту - це інше питання, і тут є простір для компромісу", - додав Кулеба.

Він визнав, що Україна "далека" від таких критеріїв для проведення виборів.

Нагадаємо, ЦВК призначила місцеві вибори у 24 регіонах країни, за винятком прифронтових і окупованих районів Донецької та Луганської областей. Однак там не виключають, що вибори в прифронтових районах зможуть відбутися 25 жовтня.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ЦВК не призначила вибори на Донбасі через те, що неможливо забезпечити безпеку під час голосування.