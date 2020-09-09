ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Новини шоу-бізнесу Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО

Новость на русском → Донбас, Середа 09 вересня 2020 20:38
Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори повинні пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю УНН.

За його словами, неможливо провести вибори з "дірявим кордоном з Росією".

Кулеба також додав, що в Україні повинна повноцінно функціонувати інфраструктура, необхідна для виборів.

"Це повинна бути українська інфраструктура - правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ. Тобто вибори повинні відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ", - зазначив міністр.

Він також заявив про необхідність "нормального" процесу виборів для того, щоб вони були легітимними і їх результат можна було визнавати.

"Як ми в цю точку прийдемо, які ми повинні прийняти закони, якого змісту - це інше питання, і тут є простір для компромісу", - додав Кулеба.

Він визнав, що Україна "далека" від таких критеріїв для проведення виборів.

Нагадаємо, ЦВК призначила місцеві вибори у 24 регіонах країни, за винятком прифронтових і окупованих районів Донецької та Луганської областей. Однак там не виключають, що вибори в прифронтових районах зможуть відбутися 25 жовтня.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ЦВК не призначила вибори на Донбасі через те, що неможливо забезпечити безпеку під час голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы Дмитро Кулеба ОРДЛО
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Навальний був отруєний більш небезпечним видом "Новачка", - Die Zeit
РБК-Українаінформаційне агентство Навальний був отруєний більш небезпечним видом "Новачка", - Die Zeit