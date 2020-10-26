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Льовочкін: у нас відмінний результат, тепер завдання - захистити його

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 11:16
Льовочкін: у нас відмінний результат, тепер завдання - захистити його Фото: Сергій Льовочкін (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

У партії "Опозиційна платформа - За життя" вважають успішними результати місцевих виборів і тепер працюватимуть над тим, щоб всі голоси, віддані за партію і її кандидатів, були враховані.

Про це журналістам на брифінгу заявив керівник передвиборного штабу ОПЗЖ, народний депутат Сергій Льовочкін.

"Ми задоволені тими цифрами, які вже знаємо з результатів екзит-полів. Особливо це стосується Південний схід нашої країни - традиційно базових регіонів для нашої партії. І, звичайно ж, міста-героя Києва, де наш кандидат в мери потрапляє в другий тур на підставі практично всіх екзит-полів, які були опубліковані. Крім того, у нашої партії відмінні результати в багатьох центральних областях. Тому завдання нашої команди зараз - захистити результат. Щоб жоден голос, поданий за нашу партію, не було не враховано", - заявив Льовочкін.

Він також подякував виборцям за підтримку і додав, що команди в регіонах будуть працювати професійно, щоб виправдати надії людей.

"Також хотів би подякувати всій нашій команді, величезну команду партії. Ми висунули майже 20 тисяч кандидатів по всій країні, і багато з них стануть депутатами після підрахунку голосів. Тепер наша команда повинна зосередитися на тому, щоб отримати ті результати, які ми отримали", - резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, кожен п'ятий виборець не пішов на вибори за станом здоров'я, а 10% виборців злякалися пандемії коронавірусу.

Крім того, 40% виборців розповіли про складнощі під час заповнення нових бюлетенів для голосування на місцевих виборах.

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