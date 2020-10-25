ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луганській області виборцям з COVID-19 відмовили у голосуванні

Новость на русском → Луганська область, Неділя 25 жовтня 2020 21:29
У Луганській області виборцям з COVID-19 відмовили у голосуванні Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дві виборчі комісії в Луганській області відмовила хворим коронавірусом у включенні до списку виборців, які голосують за місцем перебування. У Комісій нібито немає грошей на засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Як повідомляється, житель міста Сватове повідомив спостерігачам мережі, що він особисто звертався до виборчої дільниці із заявою про голосування вдома., він також підкріпив довідку з лікарні з підтвердженням, що він хворіє COVID-19.

Члени ДВК заявили, що чоловіка не включили в список виборців за місцем перебування через брак засобів індивідуального захисту для членів комісії, які повинні відвідувати хворих.

Ще один подібний випадок був зафіксований у місті Старобільськ. Міська ТВК відмовила жінці у голосуванні вдома у зв'язку з захворюванням коронавірусом.

Комісія відмовила жінці у такому формулюванні "у зв'язку з фінансовою неспроможністю забезпечити ДВК засобами індивідуального захисту".

Нагадаємо, раніше в Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

Крім того, в Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы Луганськ Коронавірус
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Екзит-поли місцевих виборів по містах України
Анна Березинаредактор стрічки новин Екзит-поли місцевих виборів по містах України