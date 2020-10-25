У Луганській області усі дільничні комісії відкрилися вчасно

Усі дільничні виборчі комісії в Луганській області розпочали свою роботу вчасно. Наразі порушень не зареєстровано.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, станом на 8:00 усі 307 дільничних виборчих комісій були відкриті та розпочали свою роботу. Крім того, у цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний ситуаційний штаб, який координує роботу правоохоронців, аналізує та узагальнює оперативну обстановку на території області.

Також до охорони публічної безпеки були залучені 667 співробітників поліції. У резерві перебувають мобільні вибухотехнічні, кінологічні та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні проводяться місцеві вибори. Голосування за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів та глав населених пунктів триватиме з 08:00 до 20:00.

Також РБК-Україна писало, що в місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали підозрюваного у підкупі виборців.

Крім того, за "день тиші" поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення на виборах.