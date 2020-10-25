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В Луганской области все участковые комиссии открылись вовремя

Автор: Андрей Козловский

Все участковые избирательные комиссии в Луганской области начали свою работу вовремя. Пока нарушений не зарегистрировано.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, по состоянию на 8:00 все 307 участковых избирательных комиссий были открыты и начали свою работу. Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный ситуационный штаб, который координирует работу правоохранителей, анализирует и обобщает оперативную обстановку в области.

Также к охране публичной безопасности были привлечены 667 сотрудников полиции. В резерве находятся мобильные взрывотехнические, кинологические и следственно-оперативные группы.

Напомним, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00.

Также РБК-Украина писало, что в городе Измаил Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

Кроме того, за "день тишины" полиция открыла 48 уголовных дел за нарушения на выборах.

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