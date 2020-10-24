У Маріуполі могли підробити 200 тисяч бюлетенів. МВС почало перевірку

У Маріуполі Донецької області, можливо, підробили 200 тисяч бюлетенів для голосування на місцевих виборах. Правоохоронці вже проводять перевірку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Інформацію про можливу підробку бюлетенів правоохоронці отримали з публікації в соціальній мережі. Даний факт відразу ж зареєстрували у Єдиному реєстрі заяв і повідомлень громадян про правопорушення.

"Поліція закликає учасників виборчого процесу дотримуватися закону щодо підготовки та проведення виборів", - йдеться в заяві МВС.

Місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Українці будуть обирати мерів, а також депутатів міських, районних та обласних рад.

Нагадаємо, з початку "дня тиші" правоохоронці зафіксували вже понад 180 порушень. За фактом цих порушень було складено 54 адміністративні протоколи.

Також РБК-Україна писало, що поліція вже порушила понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого процесу.

Крім того, у поліції розповіли українцям, що не можна робити на виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах.