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Місцеві вибори: поліцейські виявили 181 порушення "дня тиші"

Новость на русском → Україна , Субота 24 жовтня 2020 14:17
Місцеві вибори: поліцейські виявили 181 порушення "дня тиші" Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 24 жовтня, правоохоронці виявили 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією в "день тиші". Поліцейські склали 54 адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, до 12:00 зафіксували 275 повідомлень про порушення, більшість з них - це незаконна агітація.

"Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією. Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах - 96, 44 - роздача агітаційної продукції, 16 - агітація на будівлях, 12 - заклики голосувати за партію або кандидата, 5 - агітація в ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом. Поліція також закликала дотримуватися виборчого законодавства та не порушувати вимог "дня тиші".

Нагадаємо, у поліції також розповіли, що заборонено робити на виборчій дільниці.

Також РБК-Україна писало, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.

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