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Местные выборы: полицейские выявили 181 нарушение "дня тишины"

Новина українською → Украина , Суббота 24 октября 2020 14:17
Местные выборы: полицейские выявили 181 нарушение "дня тишины" Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 24 октября, правоохранители выявили 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, до 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.

"Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ", - говорится в сообщении.

Полицейские составили уже 54 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Полиция также призывала соблюдать избирательное законодательство и не нарушать требований "дня тишины".

Напомним, в полиции также рассказали, что запрещено делать на избирательном участке.

Также РБК-Украина писало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

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