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В полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке

Новина українською → Украина , Суббота 24 октября 2020 13:58
В полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, на избирательном участке запрещено:

  • агитировать и распространять политическую рекламу;
  • передавать свой бюллетень другим лицам;
  • получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;
  • делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
  • находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
  • повреждать урны;
  • голосовать больше одного раза.

В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.

"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Сегодня в Украине "день тишины" перед местными выборами, агитация запрещена.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

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