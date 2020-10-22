RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

Автор: Олександр Білоус

Інтерес до опитування Зеленського зростає, але ставлення неоднозначне

Позитивно ставляться до рішення президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня 43% українців. Ще 30% респондентів ставляться нейтрально і 25% - негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 жовтня.

У порівнянні з даними опитування тижневої давності зафіксовано поступове зростання інтересу до опитування президента. Так, 70% респондентів знають про опитування (14-16 жовтня знали 60% українців).

Популярні новини

За даними опитування, 63% респондентів вважають рішення президента законним, 23% дотримуються протилежної думки.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 жовтня 2020 року серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Як повідомляло РБК-Україна президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийопросвыборы