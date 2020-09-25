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Мер Дніпра звинуватив "Голос" у продажі квот на виборах

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 25 вересня 2020 12:17
Мер Дніпра звинуватив "Голос" у продажі квот на виборах Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував місцевий осередок партії "Голос" за те, що та нібито віддала свої квоти в територіальній виборчій комісії адвокатам, які пов'язані з місцевим авторитетним бізнесменом Олександром Петровським.

Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Максимально огидно в цій компанії виглядає партія Вакарчука "Голос" яка поставила кандидатом від своєї партії медіа-менеджера Коломойського, а свої квоти в ТВК віддала адвокатам кримінального авторитета "Наріка". Так, так. Коли ви це читаєте, то вірте своїм очам. Всі ці Кіри Рудик і Ярослави Железняки, які кривляються в телевізорах, бігають у західні посольства і розповідають про свою репутацію, тупо поставили від партії директора телеканалу Коломойського", - заявив мер Дніпра.

Як зазначають місцеві ЗМІ, мова може йти про сімейство адвокатів Текутьєвих, яких на початку вересня партія "Голос" призначила у ТВК.

Крім того, журналісти встановили, що Сергій Спекотно, який став головою Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії від партії Зеленського "Слуга Народу", є бізнес-партнером відомого в Дніпрі юриста Олексія Корнілова.

Своєю чергою, Текуьєви є співвласниками консалтинговою компанією "Кортес", яка прописана за тією ж адресою, що й офіс Корнілова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

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