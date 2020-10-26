Мер Тернополя Надал перемагає у першому турі, - місцевий екзит-пол

У Тернополі перемогу у першому турі місцевих виборів здобуває чинний міський голова Сергій Надал від політичної партії "Свобода". Він набирає більш ніж половину голосів виборців.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевим виданням "20 хвилин".

За даними екзит-полу, чинний мер Надал здобуває підтримку 72,3% виборців.

До міської ради, попередньо, проходять ВО "Свобода" (43,7%), "Європейська солідарність" (22,44%), "Слуга народу" (5,73%) та "Порядок, відповідальність, справедливість" (5,24%). На межі проходження до міськради "Сила людей" (4,99%) та "Голос" (4,25%).

На посаду міського голови претендують Іван Скороліт від "Сили людей", Віктор Овчарук від "Європейської солідарності", Леонід Бицюра від "Батьківщини", Віктор Гевко від "Слуги народу", Ірина Яремчук від "Галицької партії", Володимир Барна від "Радикальної партії Олега Ляшка", Ігор Сцібайло від "Варти", Олексій Станько від "Хвилі" та Олександр Кравчук від "ОПЗЖ".

Нагадаємо, за попередніми даними ЦВК, явка на місцевих виборах цього року становить менш ніж 40%.

Крім того, в Центрвиборчкомі розповіли, скільки часу займе підрахунок голосів на місцевих виборах.